«Яйца сделать? Какая у меня миссия?» Карпин резко ответил на вопрос про свою работу
20:30
Главный тренер сборной России Валерий Карпин резко ответил на вопрос о важности своей работы.
— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.
— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?
— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.
— Там это было похоже на футбол. Неидеальным, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
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