Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

«Яйца сделать? Какая у меня миссия?» Карпин резко ответил на вопрос про свою работу

20:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин резко ответил на вопрос о важности своей работы.

— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.

— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?

— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.

— Там это было похоже на футбол. Неидеальным, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
«Нафтогаз» объявил о своем участии в сертификации «Северного потока - 2»
4
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры