«Яйца сделать? Какая у меня миссия?» Карпин резко ответил на вопрос про свою работу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин резко ответил на вопрос о важности своей работы.

— Я думал, что у вас есть миссия в российском футболе.

— Ага, миссия... Яйца сделать? Какая у меня миссия?

— После одного матча просто вы не знаете, что можете сделать. После предыдущих матчей был энтузиазм, после Словении вы сияли.

— Там это было похоже на футбол. Неидеальным, но похожим, потому что они играли с мячом, а не выбивали его, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».