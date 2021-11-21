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Карпин об Агаларове: «Нужно еще поиграть на высоком уровне. Левандовски же много лет забивал много голов»

Карпин высказался о возможном появлении Агаларова в сборной России и сравнил его с Левандовски
21:12
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Уфы» Гамиде Агаларове.

«Агаларов сейчас забил 13 мячей, но еще нужно поиграть на высоком уровне. Левандовски же много лет на высоком уровне забивал много голов», — сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».

21-летний Агаларов является лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ с 13 голами после 15 туров. Форвард еще ни разу не играл за основную сборную России, на его счету 4 гола в 4 матчах за молодежную команду.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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