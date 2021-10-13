Главный тренер сборной России Валерий Карпин выказал свою позицию относительно вакцинации от коронавируса.

«Мы каждому игроку сделали тест на антитела. И не у всех они есть. Они снижаются со временем. У меня, например, после вакцинации было 20, а сейчас 8. Некоторые люди добровольно вакцинируются. А с другими что делать? Нельзя заставить. Хочешь болеть — болей. Потом из-за тебя сборная проиграет. Если у тебя нет ответственности, что тут сделаешь? Риск серьезный. Я не могу сказать: «Если ты невакцинированный, я тебя не вызову в сборную». Я сделал прививку и в декабре буду делать еще», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».