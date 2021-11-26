Карпин — о составе сборной России: «Не знаю пока, сколько вызову»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, сколько игроков вызовет на сбор национальной команды перед стыковыми матчами ЧМ-2022.
— Вы определились, какое количество игроков вызовете на сбор? И как учтете дисквалификации Смолова и Головина?
— Это будет примерно через 4 месяца... Не знаю пока, сколько вызову. Не думаю, что более 27 человек. И думать сейчас, кем заменить — посмотрим, кто будет в каком состоянии.
Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира 2022. Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.
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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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