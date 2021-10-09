Карпин — о капитанстве Кузяева: «Надо играть в футбол, а не кричать»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения матча отбора ЧМ-2022 против Словакии (1:0) рассказал, чем руководствуется при выборе капитана команды.
На поле с капитанской повязкой в этой встрече вышел полузащитник «Зенита» Далер Кузяев.
На сентябрьские матчи сборную на поле выводили три разных капитана: Георгий Джикия, Федор Смолов и Дмитрий Баринов.
— Выбор Кузяева капитаном удивил, ведь он чуть ли не самый тихий игрок команды. Объясните?
— В следующей игре капитаном выйдет, например, Захарян — тоже не самый громкий игрок, как и Кузяев. Надо играть в футбол, а не кричать. Капитанство не в крике заключается. А кричать и руководить может и Джикия без повязки, например.
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