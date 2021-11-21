Карпин назвал желаемого соперника по стыковым матчам на ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем хотел бы сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«До Португалии и Италии еще был вариант, что там окажется Испания. Моя реакция, когда они выпали в стыки? Ну, окей. Кто лучше — португальца или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за 2 месяца? Видимо, им нужен психолог.

Не знаю, сколько в процентном соотношении занимает жеребьевка в стыках, не могу так оценивать. Наверное, лучший вариант — Северная Македония. На бумаге всем кажется, что это лучший вариант», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Стыковые матчи пройдут в марте следующего года. Жеребьевка состоится 26 ноября.