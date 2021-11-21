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Карпин назвал желаемого соперника по стыковым матчам на ЧМ-2022

21:13
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем хотел бы сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

«До Португалии и Италии еще был вариант, что там окажется Испания. Моя реакция, когда они выпали в стыки? Ну, окей. Кто лучше — португальца или сербы? У сербов сильное поколение. Надо уметь играть со всеми. Что произошло с Италией за 2 месяца? Видимо, им нужен психолог.

Не знаю, сколько в процентном соотношении занимает жеребьевка в стыках, не могу так оценивать. Наверное, лучший вариант — Северная Македония. На бумаге всем кажется, что это лучший вариант», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Стыковые матчи пройдут в марте следующего года. Жеребьевка состоится 26 ноября.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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Данил Алешин все материалы автора Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты