Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в тренерской карьере

Главный тренер сборной России признал закономерность поражения от Хорватии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (0:1).

«В тренерской карьере... самое обидное поражение. Но заслуженное.

Расстроен, как еще оценить состояние.

Все зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Поэтому, менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а забивают тебе. А когда не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...

Дождь шел для двух команд. Поле залило. Но в футбол нужно было играть. И можно. Хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча. Мы этого не сделали — отсюда такой результата. Это из области психологии? Абсолютно.

Нужно было атаковать с первых минут, а не на последней», — сказал тренер во флэш-интервью.