Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в тренерской карьере
Главный тренер сборной России признал закономерность поражения от Хорватии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (0:1).
«В тренерской карьере... самое обидное поражение. Но заслуженное.
Расстроен, как еще оценить состояние.
Все зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Поэтому, менее обидно. Обидно, когда ты создаешь 30 моментов, а забивают тебе. А когда не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...
Дождь шел для двух команд. Поле залило. Но в футбол нужно было играть. И можно. Хотя бы заставлять хорватов бегать без мяча. Мы этого не сделали — отсюда такой результата. Это из области психологии? Абсолютно.
Нужно было атаковать с первых минут, а не на последней», — сказал тренер во флэш-интервью.
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