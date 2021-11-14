Карпин: «Информация, что я останусь в сборной автоматически на стыковые матчи, была еще в июле»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после завершения матча отбора ЧМ-2022 против Хорватии вновь ответил на вопрос, будет ли он продолжать работу с национальной командой.

«Информация, что я останусь в сборной автоматически на стыковые матчи, была еще в июле. Зачем об этом спрашивать?» — возмутился Карпин.

Карпин был назначен главным тренером сборной России в июле, сменив на этой должности Станислава Черчесова.

Жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации состоится 26 ноября в Цюрихе.