Карпин: «Игроков уровня Миранчука не так много в России»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вновь подчеркнул, что выбором вратарей, которых вызовут в национальную команду, занимается Виталий Кафанов.

«Вратарские замены — не ко мне. Сколько раз уже говорил... Я обращаюсь к Кафанову — он называет фамилии. Все», — сказал Карпин.

Также он прокомментировал вызов полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука на матчи отбора ЧМ-2022 в октябре.

«Миранчук? Я не соглашусь, что он играет мало. Перед сентябрьскими матчами он играл еще меньше, если мне не изменяет память. Сейчас он стал больше играть за Аталанту. Он находится в нашем расширенном списке. Игроков уровня Миранчука не так много в России.

У Миранчука не получается в Италии? Я не оценивал конкретно его игру в отрыве от команды. Не могу и не должен оценивать игры клубов. Все ждут, когда Алексей покажет, что от него хотят видеть. Пока, что-то не получается. Но Гасперини говорит, что у него огромный потенциал. Если бы кто-то знал, почему у Миранчука не получается, то изменил бы это".

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Аталанту» и сделал одну результативную передачу.

В октябре сборная России проведет два матча отбора к ЧМ-2022: 8 октября команда сыграет со Словакией дома, 11 октября на выезде встретится со Словенией.