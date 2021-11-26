Карпин хотел бы провести сбор со сборной России в январе-феврале
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о проведение сборов команды в январе-феврале 2022 года перед стыковыми матчами ЧМ-2022 с Польшей.
— Хотели бы вы провести сбор в январе-феврале, как это сделает Италия? Какие задачи на нем могли бы выполнить?
— Хотелось бы — лично мне хотелось бы. Уже благодарил клубы за перенос тура. Если было бы возможно провести такой сбор — было бы отлично. Какие задачи? Естественно, подготовка к матчу со сборной Польши. Заложить что-то в феврале, чтобы легче было вспомнить в марте.
— Вы понимаете, где будет проводиться февральский сбор? Возможен ли он в Белеке?
— Я общался с Дюковым, но я с ним не на связи каждый день. А вот с Алаевым — да. Разные варианты рассматриваем, где провести сбор — есть Турция, есть Сочи. Представители нашей команды вылетят на места и будут определять, где условия лучше. Наверное в феврале условия в Турции будут получше. На следующей неделе, вроде, уже вылетают на просмотр.
— Вы хотите получить паузу на отдых из-за переноса тура?
— Двухнедельного сбора не получится. Сборная соберется около 15 числа, в лучшем случае. А зачем им отдых? После двух туров? Не будет отдыха.
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