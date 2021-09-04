Карпин: «Главное, что не потеряли очки, но игра не порадовала»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).
«Хотелось бы и 3:0, и 8:0. Но есть, что есть. Главное, что не потеряли очки. Мы этого добились. А игра не порадовала. — Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных», — отметил Карпин.
Также специалист добавил: «Что касается Смолова, то если бы он сыграл с Хорватией, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень».
В матче с киприотами форвард Федор Смолов появился в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами. Нападающий не принял участия в игре с Хорватией в Москве (0:0) 1 сентября, оставшись в запасе.
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