Карпин: «Главное, что не потеряли очки, но игра не порадовала»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«Хотелось бы и 3:0, и 8:0. Но есть, что есть. Главное, что не потеряли очки. Мы этого добились. А игра не порадовала. — Сказывались ли погодные условия? Может быть. Но это отговорки для бедных», — отметил Карпин.

Также специалист добавил: «Что касается Смолова, то если бы он сыграл с Хорватией, возможно, он бы выглядел сегодня, мягко говоря, не очень».

В матче с киприотами форвард Федор Смолов появился в стартовом составе и отметился двумя голевыми передачами. Нападающий не принял участия в игре с Хорватией в Москве (0:0) 1 сентября, оставшись в запасе.