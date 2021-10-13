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Карпин: «Если Дзюба будет хорошо выглядеть — пригласим в сборную России»

Карпин рассказал о вызове Дзюбы в сборную России
13 октября, 20:15
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник, — пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?» Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть. Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/NYperLrFdy8

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Александр Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры