Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о вызове форварда «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

«Если Дзюба будет хорошо выглядеть, а мы посчитаем, что он нам помощник, — пригласим в сборную. В сентябре выглядел хорошо? Но он же отказался. Может быть, он еще раз откажется. В следующий раз напишу: «Ну что, набрал форму?» Если скажет да, тогда включу в расширенный список, может быть. Обиделся за то, что я сказал про клоуна? Я никого клоуном не называл. Я говорил о шутках. Вы уже сами все додумываете», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.