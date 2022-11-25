Капитан сборной Сербии Тадич высоко оценил сборную Бразилии

Нападающий и капитан сборной Сербии Душан Тадич прокомментировал поражение от Бразилии (0:2) в матче группового турнира чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Бразилия — очень качественная команда. Мы хорошо начали, даже были достойные подходы к их воротам в паре случаев. Потом произошел первый гол, мы были вынуждены сильно рисковать. У нас не было пространства. Да, они заслужили победу, они были лучше. Оппонент был сильнее нас, но мы двигаемся дальше», — приводит слова серба O Globo.

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. Сборная Сербии играет в группе G с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Следующий матч сербов пройдет 28 ноября против камерунцев (13.00 мск).