Криштиану Роналду отдельно от всей команды ушел в раздевалку после матча со Швейцарией

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после завершения матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) вместе с партнерами по команде подошел к трибуне с португальскими фанатами, сообщает Record.

Однако он только быстро помахал болельщикам, после чего поспешил направиться в подтрибунное помещение.

37-летний португалец в одиночестве ушел с поля, тогда как его партнер продолжали отмечать победу и благодарить фанатов за поддержку.

Роналду начал матч против Швейцарии на скамейке запасных и вышел только во втором тайме на замену, когда исход встречи уже был решен.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.