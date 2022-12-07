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Криштиану Роналду отдельно от всей команды ушел в раздевалку после матча со Швейцарией

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду сразу после завершения матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1) вместе с партнерами по команде подошел к трибуне с португальскими фанатами, сообщает Record.

Однако он только быстро помахал болельщикам, после чего поспешил направиться в подтрибунное помещение.

37-летний португалец в одиночестве ушел с поля, тогда как его партнер продолжали отмечать победу и благодарить фанатов за поддержку.

Роналду начал матч против Швейцарии на скамейке запасных и вышел только во втором тайме на замену, когда исход встречи уже был решен.

Сборная Португалии 10 декабря встретится в 1/4 финала с командой Марокко.

6&nbsp;декабря. Португалия&nbsp;&mdash; Швейцария&nbsp;&mdash; 6:1. Фернанду Сантуш, Гонсалу Рамуш, Пепе и&nbsp;Криштиану Роналду. Браво, Фернанду Сантуш! Ведь Рамуш не сам себя выпустил вместо Криштану Роналду

Криштиану Роналду
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Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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