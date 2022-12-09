Капитан хорватов Модрич установил рекорд ЧМ

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич вошел в историю, став первым футболистом, забившим три послематчевых пенальти. Могло быть и больше, но встречу с Японией (1:1, 1:3 — по пен.) в 1/8 финала ЧМ-2022 он не доиграл по решению главного тренера Златко Далича.

9 декабря Хорватия в серии пенальти обыграла Бразилию (1:1, 4:2 — по пен.) в четвертьфинале ЧМ-2022.

Три 11-метровых ранее пробивал только Роберто Баджо. Но в финале ЧМ-1994 его удар прошел значительно выше ворот.