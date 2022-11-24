Камерунский полузащитник Ондуа обратился к российским фанатам и футболистам перед первым матчем на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, у которого есть российское гражданство, обратился к болельщикам и российским футболистам перед своим первым матчем на ЧМ-2022.

«Это непросто — много работать, иметь шансы попасть на чемпионат мира и в итоге оказаться в такой ситуации. Хотел бы передать футболистам в России слова поддержки. Держитесь и трудитесь, как вы умеете, что бы ни было.

Я чувствую эту поддержку даже издалека. Всем очень благодарен и уверен, что мы все можем сделать Россию лучше, что бы ни происходило. Главное — оставаться людьми и поддерживать друг друга», — приводит «РБ Спорт» слова Ондуа.

В четверг, 24 ноября сборная Камеруна проведет первый матч на ЧМ-2022 против Швейцарии. Игра начнется в 13.00 по московскому времени. Ондуа остался в числе запасных на эту встречу.

27-летний Ондуа — воспитанник «Локомотива». В России он также выступал за молодежную команду ЦСКА и «Анжи».