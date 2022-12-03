Камерун — Бразилия: видеообзор матча ЧМ-2022

Сборная Камеруна победила команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Победный мяч забил Венсан Абубакар, после этого он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку при праздновании гола, и был удален с поля.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Камерун — Бразилия

Бразильцы, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, по итогам группового этапа заняли первое место в таблице, набрав 6 очков. Вторую путевку в плей-офф завоевала сборная Швейцарии (6), уступившая бразильцам по разнице мячей.

Команда Камеруна (4) стала третьей, замкнула таблицу сборная Сербии (1).