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Камерун — Бразилия: видеообзор матча ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Камеруна победила команду Бразилии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 со счетом 1:0.

Победный мяч забил Венсан Абубакар, после этого он получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку при праздновании гола, и был удален с поля.

Видеообзор матча ЧМ-2022 Камерун — Бразилия

Бразильцы, досрочно обеспечившие себе выход в плей-офф, по итогам группового этапа заняли первое место в таблице, набрав 6 очков. Вторую путевку в плей-офф завоевала сборная Швейцарии (6), уступившая бразильцам по разнице мячей.

Команда Камеруна (4) стала третьей, замкнула таблицу сборная Сербии (1).

Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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