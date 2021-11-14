Как выглядит вратарь сборной России Сафонов после первого тайма матча с Хорватией: фото
Первый тайм матча отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия завершился безголевой ничьей — 0:0.
Главным героем российской команды в первой половине стал голкипер Матвей Сафонов. Ему приходилось регулярно отводить угрозы от своих ворот. Учитывая, что игра в Сплите проходит под сильным дождем, эти геройства заметно сказались на внешнем виде Сафонова.
Перед последним туром сборная России возглавляла турнирную таблицу группы с 22 очками, хорваты отстают на два балла. Для сохранения первой строчки и завоевания прямой путевки на чемпионат мира в Катаре команде Валерия Карпина достаточно не проиграть.
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