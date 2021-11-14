Кафу: «Неймар техничнее Месси и Роналду»
Бывший защитник сборной Бразилии Кафу поделился мнением о нападающем национальной команды Неймаре.
«Неймар техничнее Месси и Роналду, — приводит слова Кафу Marca. — Он должен взять на себя ответственность лидера и стать капитаном. Ему нужно посвятить себя работе на 100%. Я не лучше его, но был лучше других правых защитников, потому что посвятил себя футболу».
Неймар является олимпийским чемпионом (2016) и обладатель Кубка конфедераций (2013) в составе сборной Бразилии.
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