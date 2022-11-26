Итальянский журналист: «В Катаре чемпионат мира организован лучше, чем в России»

Журналист издания Tuttosport Массимо Франки сравнил чемпионат мира-2018, который проходил в России и мундиаль, который в настоящее время проходит в Катаре.

«Я сейчас нахожусь в Катаре и у меня чересчур много работы. В 2018 году я тоже был на чемпионате мира в России, но в 2022 году мундиаль организован лучше — все удобно. Говоря о сравнении двух последних ЧМ, в Катаре однозначно все лучше, чем в России — начиная от организации и заканчивая футболом, здесь нет никаких проблем», — цитирует «РБ Спорт» Франки.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря в пяти городах на восьми стадионах.