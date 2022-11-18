Итальянец Орсато будет судить матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором

Судья Даниэле Орсато из Италии назначен на стартовый матч чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором, сообщает пресс-сслужба ФИФА.

Встреча группы А пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее в СМИ прошел слух, что восемь футболистов сборной Эквадора получили взятку за обеспечение нужного результата в матче открытия чемпионата мира-2022 с командой Катара. По данным источника, игрокам заплатили 7,4 миллиона долларов, чтобы игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев мирового первенства.

Соперниками команд по группе также являются сборные Сенегала и Нидерландов.