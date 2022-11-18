ЧМ по футболу 2022
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:06

Итальянец Орсато будет судить матч-открытие ЧМ-2022 между Катаром и Эквадором

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Судья Даниэле Орсато из Италии назначен на стартовый матч чемпионата мира-2022 между Катаром и Эквадором, сообщает пресс-сслужба ФИФА.

Встреча группы А пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Ранее в СМИ прошел слух, что восемь футболистов сборной Эквадора получили взятку за обеспечение нужного результата в матче открытия чемпионата мира-2022 с командой Катара. По данным источника, игрокам заплатили 7,4 миллиона долларов, чтобы игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев мирового первенства.

Соперниками команд по группе также являются сборные Сенегала и Нидерландов.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Эквадора по футболу
0
Читайте также
Мама заставила своих детей не драться друг против друга в НХЛ. История хоккейной семьи Ткачак
«Я отказался от 350 миллионов. Но в «МЮ» не хотят, чтобы я блистал». Огонь от Роналду
МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за реакции Москвы на приговор по делу MH17
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
Исполнившей нацистский гимн «Миссис Крым» отказали в гражданстве РФ
Что нужно знать о цифровых технологиях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: расписание матчей сборной США
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости