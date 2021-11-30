Италия рассматривает Россию и Украину в качестве спарринг-партнера

Как стало известно «СЭ» из источников на Апеннинах, главный тренер сборной Италии Роберто Манчини настоятельно просит свою федерацию организовать с 28 по 31 января 2022 года краткосрочный сбор с проведением контрольного матча. Заметим, что серия А уйдет на паузу с 24 января по 4 февраля.

В качестве потенциального соперника «Скуадры адзурры» рассматриваются три других участника отборочных стыков ЧМ-2022 — Россия, Украина и Шотландия. Напомним, что недавно главный тренер нашей национальной команды Валерий Карпин упоминал чемпионов Европы в контексте встречи с ними в конце января-начале февраля.

Пока Манчини не получил добро на проведение сбора, против которого может выступить местная лига, так что товарищеская игра пока не утверждена. Но если Италия и Россия сумеют договориться, то матч, скорее всего, состоится либо во Флоренции, либо в Бергамо.

Напомним, что 24 марта #НашимПарням предстоит домашний полуфинал стыкового мини-турнира с Польшей, вторую пару составили Швеция и Чехия. Итальянцы в тот же день примут в Риме или Турине Северную Македонию, а в случае успеха отправятся в гости к Португалии или Турции.

Последний раз россияне, которых тогда возглавлял Дик Адвокат, встречались со «Скуадрой адзуррой» 1 июня 2012 года, и победили со счетом 3:0. Дубль сделал Роман Широков, еще один гол забил Александр Кержаков.