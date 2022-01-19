Источник: Шевченко хочет получать в сборной Польши 3 миллиона евро в год

Бывший главный тренер сборной Украины и «Дженоа» Андрей Шевченко не является главным кандидатом на пост тренера сборной Польши, сообщает Sport.pl.

Украинский специалист хочет получать около трех миллионов евро в год. Только при таком условии украинец начнет переговоры с польской федерацией футбола.

Также отмечается, что бывший главный тренер сборной Польши Паулу Соуза получал 850 тысяч евро и это был самый крупный контракт в истории национальной команды.

Именно сборная Польши является соперником сборной России по полуфинальному стыковому матчу за выход на ЧМ-2022. Матч Россия — Польша состоится 24 марта.