Источник: игрока «Боруссии» хотели выгнать из сборной США по ходу ЧМ

Полузащитник сборной США Джованни Рейна мог быть отчислен из команды по ходу ЧМ-2022 в Катаре, сообщает ESPN.

Футболист произвел отрицательное впечатление на тренеров команды и одноклубников своим отношением к тренировкам.

Главный тренер Грегг Берхалтер после вылета с ЧМ подтвердил, что в составе был один игрок, которого тренерский штаб хотел отправить домой за безответственное отношение.

20-летний Рейна ни разу на турнире не вышел в стартовом составе и отыграл полностью лишь второй тайм матча 1/8 финала против Нидерландов (1:3).

Отмечается, что после завершения турнира для сборной США Рейна извинился перед партнерами по команде.