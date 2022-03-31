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Сегодня, 09:17

Иранские власти не пустили женщин на матч сборной против Ливана

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иранские власти не пустили женщин на стадион в качестве зрителей матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Ливана, сообщает сайт правозащитной организации Human Rights Watch.

По данным источника, женщин не пускали на стадион «Имам Реза», при этом не исключено, что правоохранительные органы применяли против них силу. Отмечается, что у женщин были куплены билеты на игру, однако это не помогло им попасть на арену.

Федерация футбола Ирана выступила с заявлением, в котором пояснила, что лишь 9 женщин купили настоящие билеты и были допущены на стадион. Федерация добавила, что среди болельщиков распространялись поддельные билеты, их обладателей не пустили на матч.

Матч Иран — Ливан состоялся 29 марта и закончился со счетом 2:0 в пользу иранцев, в составе которых отличились Сердар Азмун и Алиреза Джаханбахш.

27 января 2022 года Иран обыграл Ирак (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Этот матч стал первым в Иране за три года, на который были допущены женщины.

Источник: https://www.hrw.org/news/2022/03/31/iran-women-blocked-entering-stadium
Футбол
Сборная Ирана по футболу
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