Иран забил 14 голов Камбодже. Азмун сделал хет-трик за один тайм
18:21
Иран разгромил Камбоджу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 — 14:0. В первом тайме хет-трик оформил нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Форвард был заменен на 57-й минуте.
Больше Азмуна смог забить Карим Ансарифард — 4 мяча. Также в матче принял участие бывший футболист «Ахмата» Милад Мохаммади, который стал одним из пяти полевых игроков Ирана, не сумевший поразить ворота камбоджийцев.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа C
Иран — Камбоджа — 14:0 (7:0)
Группа G
Вьетнам — Малайзия — 1:0 (1:0)
Группа E
Бангладеш — Катар — 0:2 (0:1)
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