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Иран с Азмуном в составе уступил Ираку в матче отборочного турнира ЧМ-2022

19:37
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Сборная Ирана проиграла команде Ирака со счетом 1:2 в гостевом матче 2-го раунда группы C отборочного турнира Азии чемпионата мира-2022.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун провел на поле в составе иранской команды 90 минут, после чего был заменен, не отметившись результативными действиями.

Это победа позволила Ираку стать лидером группы С с 10 очками после 4 игр, у Ирана — 6 очков и третья позиция.

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