Инфантино заявил, что Катар установил ориентир для безопасного возвращения футбола во время пандемии

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал визит в Катар для проверки подготовки страны к ЧМ-2022 и посещения финала азиатской Лиги чемпионов.

«Несмотря на пандемию, за последние три месяца Катар лишний раз продемонстрировал, как можно продолжать играть в футбол, в том числе с болельщиками на трибунах. На финале Кубке Амира и открытии нового стадиона чемпионата мира и на финале главного клубного турнира Азии присутствовало более 10 000 зрителей. Я был на обоих матчах и лично видел, как работают строгие медицинские протоколы безопасности, разработанные Катаром и организаторами турнира. Это дало футболистам и болельщикам возможность играть в футбол и смотреть матчи без угрозы для здоровья. Катар установил ориентир для безопасного возращения футбола во время пандемии», — приводит Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022 слова Инфантино.

Президент УЕФА Александр Чеферин отметил уровень подготовки Катара к проведению мирового первенства.

«Было также приятно лично увидеть, как идет подготовка к чемпионату мира, и соприкоснуться с атмосферой, которую футболисты и болельщики почувствуют здесь в 2022 году. Осталось чуть меньше двух лет, и мы все надеемся, что ЧМ-2022 станет невероятным турниром, который пройдет в мире уже после коронавируса», — сказал Чеферин.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.