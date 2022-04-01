«Мне хочется плакать». Инфантино разочарован, что сборная Италии не попала на ЧМ-2022

Инфантино разочарован, что сборная Италии не попала на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил разочарование тем, что сборная Италии не сыграет на чемпионате мира-2022.

«Мне действительно хочется плакать. Для всех итальянцев это печально, это второй подряд чемпионат мира, в котором адзурри не участвуют. Если же они попадут на следующий чемпионат мира, это будет 12 лет отсутствия.

Думаю, что когда я был ребенком, эмоции, связанные с чемпионатами мира в 1978 и 1982 годах, заставили влюбиться в футбол. Грустно за итальянсую команду", — цитирует La Gazzetta dello Sport Инфантино.

Напомним, сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.