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«Мне хочется плакать». Инфантино разочарован, что сборная Италии не попала на ЧМ-2022

Инфантино разочарован, что сборная Италии не попала на ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил разочарование тем, что сборная Италии не сыграет на чемпионате мира-2022.

«Мне действительно хочется плакать. Для всех итальянцев это печально, это второй подряд чемпионат мира, в котором адзурри не участвуют. Если же они попадут на следующий чемпионат мира, это будет 12 лет отсутствия.

Думаю, что когда я был ребенком, эмоции, связанные с чемпионатами мира в 1978 и 1982 годах, заставили влюбиться в футбол. Грустно за итальянсую команду", — цитирует La Gazzetta dello Sport Инфантино.

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Напомним, сборная Италии проиграла Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 (0:1).

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка турнира состоится 1 апреля в Дохе.

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