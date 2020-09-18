Инфантино обеспокоен ситуацией с отбором ЧМ-2022. Его формат могут изменить

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил обеспокоенность ситуацией с отборочным турниром чемпионата мира-2022. Из-за пандемии коронавируса сроки проведения матчей были изменены. Инфантино допускает, что изменениям может подвергнуться и формат.

— Я обеспокоен, — цитирует Inside the Games Инфантино. — Это серьезная проблема. Если пандемия не ослабнет, мы не сможем сыграть нормальным образом.

Мы находимся в руках органов здравоохранения, мы ничего не сможем сделать сами.

У нас предусмотрено новое окно в январе 2022 года, квалификация завершится в июне, а не в марте, как планировалось изначально. Возможно, нам повезло, что чемпионат мира пройдет в ноябре-декабре, поскольку у нас будет больше времени.

Очевидно, что чемпионат мира по футболу — главное спортивное соревнование в мире. Мы должны работать над тем, чтобы провести оборочные матчи.