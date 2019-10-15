Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 КНДР — Корея (0:0). Игра прошла в Пхеньяне при пустых трибунах.

— Я впервые посетил Пхеньян и смог наблюдать работу, которая приносит людям счастье через футбол. В Корее живет 25 миллионов человек, и футбол, безусловно, самый популярный вид спорта, — цитирует официальный сайт ФИФА Инфантино. — С нетерпением ждал возможности увидеть полный стадион для такого исторического матча, но был разочарован тем, что на трибунах не было фанатов.

Мы были удивлены этим и некоторыми проблемами, связанными с трансляцией матча, проблемами с визами и доступом для иностранных журналистов.

Для нас свобода прессы и свобода слова имеют первостепенное значение, но, с другой стороны, наивно думать, что мы можем изменить мир за минуту. Мы будем поднимать эти вопросы с местными ассоциациями и будем настаивать на том, чтобы футбол оказывал положительное влияние на КНДР и другие страны по всему миру.