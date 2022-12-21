Иньеста: «Для меня Месси — лучший, с победой на чемпионате мира или без нее»

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста ответил критикам нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Для меня Месси — лучший, с победой на чемпионате мира или без нее. Думаю, тот факт, что он выиграл чемпионат мира, является огромным источником счастья для него самого, а также для всей Аргентины. Это полностью заслуженно. Я уверен, что любой, кто не считает Месси лучшим, найдет повод продолжать видеть его таким, независимо от того, выиграл он чемпионат мира или нет», — приводит 90 min слова Иньесты.

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале ЧМ-2022 в Катаре аргентинцы обыграли национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Также 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.