Игроки Омана и Кувейта в погоне за Буффоном: осталось провести по три игры

Капитан сборной Омана Ахмед Мубарак вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Афганистана. Также с первых минут играет капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутава в игре с Иорданией.

Для обоих футболистов игры стали 173-ми в составе национальых команд. По данному показателю они лидируют среди действующих футболистов сборных и делят пятое место в истории. До идущего четвертым итальянца Джанлуиджи Буффона им осталось провести три игры. Тройку лидеров открывает мексиканец Клаудио Суарес (177), второй — Мохамед Аль-Деайя из Саудовской Аравии (178). Первое место по играм за сборную по-прежнему занимает египтянин Ахмед Хассан (184).

Суарес, Аль-Деайя и Хассан уже завершили карьеры футболистов, Буффон продолжает выступления, но из сборной ушел в 2018 году.