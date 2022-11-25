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Сегодня, 16:07

Игонин заявил, что «Спартак» и «Зенит» не являются принципиальными соперниками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин заявил, что сине-бело-голубые и «Спартак» — это не принципиальные соперники.

«Не думаю, что у «Зенита» будет стоять вопрос реабилитации за разгром в первом матче. Мне кажется, «Зенит» уже достаточно набрал авторитетов. Статистика и результаты все расставляют. Сейчас нельзя сказать, что команды — принципиальные соперники. В первую очередь будет важна победа, но не думаю, что кто-то настраивает себя на какие-то разгромные счета, хотя это в какой-то степени желательно. Конечно, если будет условная победа 5:0, то для болельщиков это будет некая реабилитация с эмоциональной точки зрения. Если с профессиональной точки зрения, то всем понятно, что предыдущий матч был проигран «Зенитом» в равной борьбе. Реабилитация счетом — это к болельщикам, а не к профессионалам», — приводит слова Игонина Legalbet.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://legalbet.ru/news/igonin-zayavil-chto-spartak-i-zenit-eto-ne/
Алексей Игонин
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