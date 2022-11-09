Игонин: «Все возможности играть за сборную Хорватии у Ловрена есть»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался о попадании защитника сине-бело-голубых Деяна Ловрена в окончательную заявку сборной Хорватии на чемпионат мира-2022.

— В последнее время Ловрен играл за «Зенит» неплохо. Не знаю, насколько это связано с предстоящим чемпионатом мира. У этого защитника подготовка к сезону всегда затянута. Говорить о том, что сейчас он играет за «Зенит» лучше, чем когда-либо, я не могу. Другое дело, что Деян выглядит лучше, чем в начале сезона, это да. Все возможности играть за сборную у него есть. Конечно, они хорошо известны тренерам сборной Хорватии. Думаю, они рассчитывают на него не только как на игрока, но и как на одного из лидеров.

— Бразильцев «Зенита», например, не позвали.

— Конечно, конкуренция в сборной Бразилии совсем другая, там играют опытные ребята. Малком, Вендел, Клаудиньо еще не набрали для своей страны такого «веса», как Ловрен для Хорватии, если их сравнивать. Повторюсь, поедет Деян на чемпионат мира или нет, зависело только от него. Он в этом плане был хозяином своей судьбы. Но не думаю, что, играя за «Зенит», хорват показывает свой лучший футбол. Когда он выступал за «Ливерпуль», выглядел сильнее, — цитирует «РБ Спорт» Игонина.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Хорватии по итогам жеребьевки попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.