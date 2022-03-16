Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил приглашение в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022.
В полуфинале шведы 24 марта сыграют на своем поле со Швецией, а в случае выхода в финал встретятся с Польшей.
Ранее ФИФА присудила польской команде автоматический выход в финал плей-офф отборочного турнира в связи с отстранением сборной России от соревнований.
ФИФА и УЕФА 28 февраля отстранили сборную России, а также все российские клубы от международных соревнований под своей эгидой. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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