Ибрагимович вызван в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил приглашение в сборную Швеции на стыковые матчи ЧМ-2022.

В полуфинале шведы 24 марта сыграют на своем поле со Швецией, а в случае выхода в финал встретятся с Польшей.

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H?r ?r herrlandslags-truppen som ska spela i VM-playoffet! ??



?r ni taggade p? avg?randet!? ?? pic.twitter.com/Ls8Mq1BeEE — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 16, 2022

Ранее ФИФА присудила польской команде автоматический выход в финал плей-офф отборочного турнира в связи с отстранением сборной России от соревнований.

ФИФА и УЕФА 28 февраля отстранили сборную России, а также все российские клубы от международных соревнований под своей эгидой. Российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).