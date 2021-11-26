Сборная России встретится с командой Польши в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира по 2022 года в Катаре.

Победитель матча между командами России и Польши встретится с победителем другой полуфинальной пары пути B между сборными Швеции и Чехии.

Ибрагимович, Левандовски, Шик, Заболотный — на ЧМ-2022 поедет только один из них! — Сборная России (@TeamRussia) November 26, 2021

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах.