Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай

Единственный новичок чемпионата мира-2022 Катар завершил домашний турнир третьим подряд поражением — от Нидерландов (0:2).

Ближневосточная команда не смогла набрать ни одного очка, повторив результат других дебютантов-неудачников — Словении, Китая, Того и Панамы. При этом по разности забитых и пропущенных голов катарцы превзошли только Китай, который 20 лет назад не только пропустил девять мячей, но и не смог ни разу забить.

Лучший дебют на чемпионатах мира в новом веке выдавали Сенегал-2002 и Украина-2006, сумевшие пробиться в восьмерку лучших.

Результаты новичков ЧМ в XXIвеке