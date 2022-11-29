Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 21:24

Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай

Кирилл Бурдаков
Статистик
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Единственный новичок чемпионата мира-2022 Катар завершил домашний турнир третьим подряд поражением — от Нидерландов (0:2).

Ближневосточная команда не смогла набрать ни одного очка, повторив результат других дебютантов-неудачников — Словении, Китая, Того и Панамы. При этом по разности забитых и пропущенных голов катарцы превзошли только Китай, который 20 лет назад не только пропустил девять мячей, но и не смог ни разу забить.

Лучший дебют на чемпионатах мира в новом веке выдавали Сенегал-2002 и Украина-2006, сумевшие пробиться в восьмерку лучших.

Результаты новичков ЧМ в XXIвеке

Год

Команда

И

В

Н

П

М

О

Результат

2002

Сенегал

5

2

2

1

7-6

8

1/4 финала

2002

Эквадор

3

1

0

2

2-4

3

Гр.турнир

2002

Словения

3

0

0

3

2-7

0

Гр.турнир

2002

Китай

3

0

0

3

0-9

0

Гр.турнир

2006

Украина

5

2

1

2

5-7

7

1/4 финала

2006

Гана

4

2

0

2

4-6

6

1/8 финала

2006

Кот-д'Ивуар

3

1

0

2

5-6

3

Гр.турнир

2006

Ангола

3

0

2

1

1-2

2

Гр.турнир

2006

Тринидад и Тобаго

3

0

1

2

0-4

1

Гр.турнир

2006

Того

3

0

0

3

1-6

0

Гр.турнир

2010

Словакия

4

1

1

2

5-7

4

1/8 финала

2014

Босния

3

1

0

2

4-4

3

Гр.турнир

2018

Исландия

3

0

1

2

2-5

1

Гр.турнир

2018

Панама

3

0

0

3

2-11

0

Гр.турнир

2022

Катар

3

0

0

3

1-7

0

Гр.турнир

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
0
Читайте также
«Было выпито 7 миллионов литров пива». Как Лондон погряз в мусоре и моче
Джокович остался без номинации на главную теннисную премию. Это скандал
В США посоветовали Киеву забыть о «возвращении» Крыма
Морозы до минус 20 градусов ожидаются в Московском регионе к концу недели
Как отметить День матери
Хабаровский РЦК: что это
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
Ван Дейк — о победе над сборной Катара: «Мы могли сыграть лучше»
Тчуамени: «Я не считаю себя лидером, но у меня есть определенная роль в команде»
Главный тренер сборной Эквадора: «Мы очень разочарованы, у нас были другие ожидания»
Ван Гал прокомментировал выход сборной Нидерландов в плей-офф ЧМ-2022
ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф
Иран — США: стартовые составы команд на ЧМ-2022. Азмун выйдет с первых минут
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЧМ-2022: кто вышел из групп и сетка плей-офф

Ван Гал прокомментировал выход сборной Нидерландов в плей-офф ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости