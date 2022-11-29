Хуже Катара в XXI веке дебютировал только Китай
Единственный новичок чемпионата мира-2022 Катар завершил домашний турнир третьим подряд поражением — от Нидерландов (0:2).
Ближневосточная команда не смогла набрать ни одного очка, повторив результат других дебютантов-неудачников — Словении, Китая, Того и Панамы. При этом по разности забитых и пропущенных голов катарцы превзошли только Китай, который 20 лет назад не только пропустил девять мячей, но и не смог ни разу забить.
Лучший дебют на чемпионатах мира в новом веке выдавали Сенегал-2002 и Украина-2006, сумевшие пробиться в восьмерку лучших.
Результаты новичков ЧМ в XXIвеке
|
Год
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Результат
|
2002
|
Сенегал
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7-6
|
8
|
1/4 финала
|
2002
|
Эквадор
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2-4
|
3
|
Гр.турнир
|
2002
|
Словения
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-7
|
0
|
Гр.турнир
|
2002
|
Китай
|
3
|
0
|
0
|
3
|
0-9
|
0
|
Гр.турнир
|
2006
|
Украина
|
5
|
2
|
1
|
2
|
5-7
|
7
|
1/4 финала
|
2006
|
Гана
|
4
|
2
|
0
|
2
|
4-6
|
6
|
1/8 финала
|
2006
|
Кот-д'Ивуар
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5-6
|
3
|
Гр.турнир
|
2006
|
Ангола
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-2
|
2
|
Гр.турнир
|
2006
|
Тринидад и Тобаго
|
3
|
0
|
1
|
2
|
0-4
|
1
|
Гр.турнир
|
2006
|
Того
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-6
|
0
|
Гр.турнир
|
2010
|
Словакия
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-7
|
4
|
1/8 финала
|
2014
|
Босния
|
3
|
1
|
0
|
2
|
4-4
|
3
|
Гр.турнир
|
2018
|
Исландия
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-5
|
1
|
Гр.турнир
|
2018
|
Панама
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-11
|
0
|
Гр.турнир
|
2022
|
Катар
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-7
|
0
|
Гр.турнир