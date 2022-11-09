Хорватский журналист объяснил, почему Уремович не попал в состав сборной на ЧМ-2022

Хорватский журналист Матей Сладоя объяснил, почему экс-защитник «Рубина» Филип Уремович не попал в состав национальной сборной на чемпионат мира-2022.

«Уремович плохо играл в «Герте», поэтому я не удивлен, что он на скамейке запасных. «Герта» очень слаба в этом сезоне, это его тоже немного разозлило. Даже если бы он остался в «Рубине», то не сказать, что у него было бы много шансов сыграть за Хорватию. У нас в защите есть Ловрен, Гвардиол, Шутало и Эрлич, которые являются более качественными игроками», — приводит слова Сладои Metaratings.ru.

В этом сезоне 25-летний Уремович провел за «Герту» 7 матчей в бундеслиге и не отметился результативными действиями.