Хорватские болельщики устроили перфоманс перед матчем с Россией. Фото
Болельщики сборной Хорватии перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 утроили масштабный перфоманс. На трибуне стадиона «Полюд» в Сплите мозаикой был выложен хорватский флаг.
Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия проходит в эти минуты. Идет первый тайм. Счет 0:0.
Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.
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