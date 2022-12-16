Билялетдинов: «Будет интересно посмотреть, сможет ли Марокко навязать открытый футбол хорватам»

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за бронзу ЧМ-2022 в Катаре между сборными Марокко и Хорватии.

«Я хотел бы посмотреть, как Марокко будет выглядеть в обороне. В матче против Франции быстрый гол сыграл злую шутку, команде пришлось перестроиться, и она сделала это неплохо, начала вести игру. Будет интересно посмотреть, сможет ли команда навязать открытый футбол хорватам. Хорваты — опытная команда, думаю, они знают плюсы и минусы Марокко. Интересно посмотреть, как они будут играть — от атаки или от обороны», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.