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Сегодня, 12:20

Билялетдинов: «Будет интересно посмотреть, сможет ли Марокко навязать открытый футбол хорватам»

Динияр Билялетдинов сделал прогноз на матч за бронзу ЧМ Хорватия — Марокко
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча за бронзу ЧМ-2022 в Катаре между сборными Марокко и Хорватии.

«Я хотел бы посмотреть, как Марокко будет выглядеть в обороне. В матче против Франции быстрый гол сыграл злую шутку, команде пришлось перестроиться, и она сделала это неплохо, начала вести игру. Будет интересно посмотреть, сможет ли команда навязать открытый футбол хорватам. Хорваты — опытная команда, думаю, они знают плюсы и минусы Марокко. Интересно посмотреть, как они будут играть — от атаки или от обороны», — сказал Билялетдинов корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Матч за третье место чемпионата мира-2022 состоится 17 декабря, начало — в 18.00 мск.

Динияр Билялетдинов
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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