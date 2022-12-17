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Судейство

Сегодня, 18:49

Хорватия — Марокко: выбор катарского судьи — ошибка. Арбитр не соответствует уровню матча

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Абдулрахман Аль-Джассим (слева) во время матча Хорватия — Марокко.
Фото Global Look Press

Катарский судья Абдулрахман Аль-Джассим в первом тайме матча за 3-е место чемпионата мира-2022 Хорватия — Марокко допустил несколько ошибок в управлении игрой и применении дисциплинарных санкций. Качество его работы лишнй раз свидетельствует: назначение этого рефери произошло во многом или только благодаря тому, что он представляет страну-хозяйку турнира.

Например, на 8-й минуте Аль-Джассим не вынес предупреждение хорвату Йошко Гвардиолу за срыв перспективной атаки, когда четыре марокканца выбежали на трех соперников.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.

А на 33-й минуте судья вообще повел себя трусливо, не отреагировав должным образом на безобразное поведение марокканцев, которые толпой набросились на арбитра, требуя, чтобы он принял устраивавшее их решение. Ни одной желтой карточки Аль-Джассим им не показал.

Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
Кадр из трансляции матча Хорватия — Марокко.
ЧМ-2022, матч за&nbsp;3-е место: Хорватия&nbsp;&mdash; Марокко. Шикарный гол Оршича! Хорватия — Марокко — 2:1. Онлайн-трансляция матча за 3-е место
Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
2:1
Марокко

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Матч за 3-е место
Хорватия 2
Марокко 1
2-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
🏒 Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
Вашингтон
Торонто

ТБ 5.5

22%

1.70

Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
⚽ Футбол. Чемпионат мира. Финал
Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Марокко по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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