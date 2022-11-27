Канада проиграла Хорватии и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022

Канада проиграла Хорватии в матче второго тура группы F чемпионата мира в Катаре. Встреча на стадионе «Халифа» завершилась со счетом 4:1.

Счет в игре на второй минуте открыл канадский игрок Альфонсо Дэвис. Это первый гол в истории Канады на ЧМ.

На 27-й Андрей Крамарич сравнял счет, но гол был не засчитан из-за офсайда Марко Ливайя. Однако, на 36-й минуте Крамарич все-таки забил после передачи Ивана Перишича, а на 44-й преимущество сборной Хорватии увеличил Ливайя.

Во втором тайме гол забил Крамарич, оформивший дубль. Голевую передачу снова отдал Перишич. На 90+4-й минуте итоговый счет установил Ловро Майер.

Сборная Канады занимает четвертое место в группе F (0 очков) и лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2022. Хорватия по итогам двух туров занимает первую строчку (4 очка), вторая — сборная Марокко (4 очка), четвертая — Бельгия (3 очка).

В рамках заключительного третьего тура хорваты 1 декабря встретятся с Бельгией, а канадцы в этот же день с Марокко. Обе встречи начнутся в 18.00 мск.