В матчах второго тура группы F на чемпионате мира Бельгия проиграла Марокко (0:2), а Хорватия победила Канаду (4:1). Теперь турнирное положение выглядит так:

В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).

Канада потеряла шансы на выход плей-офф. Остальные расклады выглядят так:

В случае поражения Бельгия покидает ЧМ, а Хорватия, скорее всего, займет первое место в группе. У Марокко также будет шанс — надо будет побеждать Канаду, причем обгонять балканцев по разности мячей (пока 4-1 против 2-0).

В случае ничьей в матче Хорватия — Бельгия «шашечные» выходят в плей-офф, если Марокко не победит, — с первого места. Бельгийцам же будет необходимо поражение африканцев, причем только разгромное — либо 0:3 (но тогда в матче европейских сборных нужна результативная ничья, желательно хотя бы 2:2), либо вообще 0:4 или крупнее.