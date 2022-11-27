Хорватия или Бельгия — кто останется без плей-офф? Расклады чемпионата мира
В матчах второго тура группы F на чемпионате мира Бельгия проиграла Марокко (0:2), а Хорватия победила Канаду (4:1). Теперь турнирное положение выглядит так:
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. Хорватия
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2
|
1
|
1
|
0
|
4-1
|
4
|
2. Марокко
|
2
|
1
|
1
|
0
|
2-0
|
4
|
3. Бельгия
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2
|
1
|
0
|
1
|
1-2
|
3
|
4. Канада
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2
|
0
|
0
|
2
|
1-5
|
0
В матчах 3-го тура 1 декабря сыграют Хорватия — Бельгия (18:00), Канада — Марокко (18:00).
Канада потеряла шансы на выход плей-офф. Остальные расклады выглядят так:
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В случае поражения Бельгия покидает ЧМ, а Хорватия, скорее всего, займет первое место в группе. У Марокко также будет шанс — надо будет побеждать Канаду, причем обгонять балканцев по разности мячей (пока 4-1 против 2-0).
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В случае ничьей в матче Хорватия — Бельгия «шашечные» выходят в плей-офф, если Марокко не победит, — с первого места. Бельгийцам же будет необходимо поражение африканцев, причем только разгромное — либо 0:3 (но тогда в матче европейских сборных нужна результативная ничья, желательно хотя бы 2:2), либо вообще 0:4 или крупнее.
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Вариант выше выглядит маловероятным, поэтому Бельгию, скорее всего, устроит только победа. Марокко для прохода дальше нужно будет хотя бы очко, а в случае поражения от Канады надо будет считать разность мячей у арабской сборной и хорватов — пока у последних лучше.