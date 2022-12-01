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Сегодня, 19:53

Хорватия сыграла вничью с Бельгией и со второго места вышла в плей-офф ЧМ-2022

Бельгия не забила Хорватии и осталась без плей-офф ЧМ-2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Хорватия — Бельгия — 0:0.
Фото Reuters

Хорватия сыграла вничью с Бельгией в матче третьего тура группы F ЧМ-2022. Встреча на стадионе «Ахмед бин Али» завершилась со счетом 0:0.

На 15-й минуте встречи главный судья Энтони Тэйлор отменил пенальти в ворота Бельгии после просмотра ВАР. Вначале судья назначил 11-метровый удар после фола игрока бельгийцев Янника Феррейра-Карраско, который в штрафной грубо сыграл против Андрея Крамарича.

Однако Тэйлора позвали к монитору и после просмотра ВАР пенальти был отменен из-за ранее случившегося офсайда у Хорватии. В положении вне игры оказался защитник Деян Ловрен.

В другом матче группы F сборная Марокко обыграла Канаду (2:1). Таким образом, марокканцы с первого место вышли в плей-офф ЧМ-2022 (7 очков), а Хорватия — со второго (5 очков). Третью строчку заняла Бельгия, четвертую — Канада.

Соперники команд по 1/8 финала станут известны сегодня, 1 декабря.

Чемпионат мира. Группа F
01 дек, 18:00. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Хорватия
0:0
Бельгия

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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