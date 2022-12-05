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Сегодня, 05:10

Хендерсон — о победе над Сенегалом: «Рад внести свой вклад, но самое главное — это победа и игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джордан Хендерсон.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон прокомментировал победу над Сенегалом (3:0) на чемпионате мира-2022.

«Сегодня все показали действительно хорошую игру. Мы забили несколько хороших голов, хорошо защищались, сохранили ворота в неприкосновенности, что было важно. Всегда приятно забивать. Я рад внести свой вклад, но самое главное для нас — это победа и игра. Я полагаю, что гол Кейна будет много значить для него. Его игра сегодня вечером была реальноважна для команды. Он был ключевым для нас в ключевые моменты», — цитирует BBC Хендерсона.

В четвертьфинале сборная Англии встретится с Францией, которая переиграла Польшу (3:1). Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

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Джордан Хендерсон
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Англии по футболу
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