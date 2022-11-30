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Полузащитник сборной Англии Хендерсон: «Думаю, сплоченность этой команды — лучшее, что я видел»

Алина Савинова
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Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джордан Хендерсон поделился впечатлениями от выступления за национальную команду на чемпионате мира-2022.

«Я думаю, сплоченность этой команды — лучшее, что я видел. Просто невероятно быть частью этого, и я думаю, что это имеет огромное значение на поле. Каждый игрок борется друг за друга и упорно трудится, чтобы отдать абсолютно все, чтобы выиграть игру. До сих пор это хорошо работало для нас, и нам просто нужно продолжать идти вперед», — приводит Liverpool Offside слова футболиста.

Хендерсон вышел в стартовом составе сборной Англии на матч 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Уэльсом (3:0). После этой встречи англичане набрали 7 очков и вышли с первого места в плеф-офф турнира, где сыграют со сборной Сенегала.

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Источник: https://liverpooloffside.sbnation.com/2022/11/30/23485296/england-national-team-world-cup-2022-jordan-henderson-togetherness-of-team-best-ive-seen
Джордан Хендерсон
Чемпионат мира по футболу
Сборная Англии по футболу
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