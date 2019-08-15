Халилходжич возглавил сборную Марокко

Новым главным тренером сборной Марокко стал Вахид Халилходжич, сообщает сайт Федерации футбола страны. Сегодня он был официально представлен на этой должности.

67-летний Халилходжич этим летом за несколько дней до старта нового сезона ушел из «Нанта» из-за разногласий с руководством по комплектованию состава. В сборной он заменил Эрве Ренара, который ранее покинул пост главного тренера и возглавил сборную Саудовской Аравии.