Халилходжич возглавил сборную Марокко
15 августа 2019, 19:59
Новым главным тренером сборной Марокко стал Вахид Халилходжич, сообщает сайт Федерации футбола страны. Сегодня он был официально представлен на этой должности.
67-летний Халилходжич этим летом за несколько дней до старта нового сезона ушел из «Нанта» из-за разногласий с руководством по комплектованию состава. В сборной он заменил Эрве Ренара, который ранее покинул пост главного тренера и возглавил сборную Саудовской Аравии.
??Pr?sentation du nouveau s?lectionneur de l'?quipe de Nationale du Maroc #ENA #FRMF #VahidHalilhod?i? pic.twitter.com/DhH5NXWJWh— FRMF (@FRMFOFFICIEL) August 15, 2019