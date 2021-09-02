Хабиб считает, что Заболотный и Дзюба — игроки одного уровня
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии (0:0).
— Команда свежая, новые игроки, — сказал Нурмагомедов.
— Как вам Захарян?
— Для нас он был сегодня лучшим игроком. Захарян и Гильерме.
— Почему Гильерме?
— Пару раз вытащил и уверенно играл.
— Эта команда лучше, чем та, которая играла на Евро?
— С Саламычем мы дружим. Давайте без провокационных вопросов.
— На ваш взгляд, Смолова не хватало?
— Да, можно было бы Смолова, Макарова привлечь, а так, хорошая игра.
— А Дзюбу?
— Заболотный такой же по уровню, как и Дзюба.
— Дзюба все-таки был три года лучшим футболистом страны. Сейчас уже нет?
— Я тоже был долгое время чемпионом , сейчас там уже другой чемпион.
— Эта команда может выйти на чемпионат мира?
— Спокойно. Уже спокойно. Думаю, дальше всех уже можно обходить.
— С хорватами надо еще на выезде сыграть, сложнее уже будет.
— Легко точно не будет, там, наверно, уже и Модрич будет. Будет тяжело. Но перед этим матчем тоже говрили, что тяжело будет, а сыграли нормально.
— Неделю назад вы сказали, что «Спартаку» поможет только Романцев. Это была шутка? Что действительно поможет «Спартаку»?
— Такой же лидер, как Романцев. Лидера вообще нет, ни тренера, ни в игре. Это мое личное мнение.
— А как же Джикия, твой друг?
— С Джикией пообщаюсь еще. Ему чуть-чуть не хватает.
— Кто самый дерзкий в команде?
— Сегодня наиболее дерзким был Захарян, хорошо играл на острие.
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