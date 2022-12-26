Гризманн и еще два игрока сборной Франции выступали против присутствия Бензема на ЧМ-2022

Гризманн сильнее всех выступал против присутствия Бензема в сборной Франции на ЧМ

Вратарь Уго Льорис и нападающие Оливье Жиру и Антуан Гризманн выступали против присутствия форварда Карима Бензема в составе сборной Франции на ЧМ-2022, сообщает AS.

По информации источника, игроки выражали сомнения по поводу влияния Бензема на команду. Больше всего присутствием нападающего был недоволен Гризманн. Он посчитал, что Бензема будет уделяться очень много внимания, и между ними возникла напряженность. Гризманн даже был обеспокоен тем, что появляется в соцсетях реже, чем Карим, поэтому для решения этого вопроса состоялась исполнительная встреча с Французской федерацией футбола.

На ЧМ-2022 сборная Франции дошла до финала, в котором проиграла Аргентине (3:3, по пенальти — 2:4).

35-летний Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции в понедельник, 19 декабря. Футболист был в заявке команды на ЧМ-2022, но пропустил турнир из-за травмы.